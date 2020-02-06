İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Çadıra ulaşamamış, çadırı kurulmamış hiçbir vatandaşımızla... - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Çadıra ulaşamamış, çadırı kurulmamış hiçbir vatandaşımızla...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çadırda kalmak durumunda olup da çadıra ulaşamamış, jandarmamız ve korucularımız tarafından çadırı kurulmamış hiçbir vatandaşımızla karşılaşmadık.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çadırda kalmak durumunda olup da çadıra ulaşamamış, jandarmamız ve korucularımız tarafından çadırı kurulmamış hiçbir vatandaşımızla karşılaşmadık." dedi.

Ersoy, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen "Farkında mıyız" adlı panelde yaptığı konuşmada, son iki haftada yaşanan olaylar nedeniyle morallerinin bozulduğunu dile getirdi.

Afetin üçüncü gününden itibaren deprem bölgelerini ziyaret ettiklerini belirten Ersoy, "Aç, açıkta kalan, 'bana sıcak bir çorba ulaşmadı' ya da 'benim bir ısıtıcıya ihtiyacım var' diyen, çadırda yaşamak durumunda kaldığı halde çadıra ulaşamamış olan hiçbir vatandaşımızla karşılaşmadık. Bu, hiç çadır ihtiyacı yok anlamına gelmesin. Özellikle seçerek söylüyorum, çadırda kalmak durumunda olup da çadıra ulaşamamış, jandarmamız ve korucularımız tarafından çadırı kurulmamış hiçbir vatandaşımızla karşılaşmadık." diye konuştu.

Mehmet Ersoy, zor bir süreç yaşadıklarını ifade ederek Türkiye'nin birçok badireleri, felaketleri, kazaları ve krizleri göğüslediğini söyledi.

Türkiye'nin genel anlamda afetlere karşı inanılmaz bir müdahale, arama ve kurtarma refleksine sahip olduğunu aktaran Ersoy, dünyada bunun örneği olmadığını kaydetti.

Afet olduğu andan itibaren devlet yetkililerinin afet bölgesine gittiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bugün nerede bir afet olursa anında ilgili bakanlarımız mutlaka afet bölgesinde oluyor. Cumhurbaşkanımız da mutlaka afetin birinci ya da ikinci günü afet bölgesinde olabiliyor. Şu öz güvenimiz var; Allah beterinden saklasın, yaraları sarmak için ne yapmamız gerekiyorsa bunu yaparız. Çıktığımız her meydanda, köy kahvesinde, cemevinde, cami avlusunda... Gönül huzuru içerisinde şunu söyleyebiliyoruz, 'bir isteğiniz var mı, sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı, bir eksiğimiz kaldı mı?' Her taraftan da 'Allah devletimize zeval vermesin, deprem gecesinden itibaren devletimiz yanımızdaydı, hiçbir şeyimiz eksik edilmedi' duasıyla oradan ayrılıyoruz."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise doğal afetlerin, terör saldırılarının, kazaların yüreklerimizi yaktığı günleri yaşadıklarını belirterek, "Rabb'im ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Yaşananlar ve yaşanmışlıklar ne olursa olsun bizler Türkiye olarak dimdik ayaktayız ve dimdik kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Panele, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Müftüsü Veysel Işıldar ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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