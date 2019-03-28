İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Çatak'ta
49 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van'ın Çatak ilçesini ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van
'ın Çatak
ilçesini ziyaret etti. Hükümet
konağı önünde Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, AK Parti
Belediye Başkan Adayı Abdurahman Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra kaymakamlık makamına geçti. Kaymakam Türkmen tarafından Bakan Yardımcısı Ersoy'a ziyaretin anısına 'Rabia' işaretinin ceviz oymacılığından yapılan simgesi hediye edildi.
Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Kaymakam Hamza Türkmen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdurahman Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Çatak Aile Destek Eğitim Merkezi ve AK Parti seçim bürosunu da ziyaret eden Ersoy, daha sonra beraberindeki heyetle ilçeden ayrıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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