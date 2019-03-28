İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta
29 dakika önce
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Çatak ilçesine geldi.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van
'ın Çatak
ilçesine geldi.
Bakan Yardımcısı Ersoy, Kaymakamlık
binası önünde Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, AK Parti
Belediye Başkan Adayı Abdurahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Kaymakamlığı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy'a, Kaymakam Türkmen tarafından rabia hareketini ifade eden ve ceviz oymacılığından yapılan simge hediye edildi. Ersoy, Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Ersoy daha sonra, Aile Destek Eğitim Merkezi ve AK Parti İlçe Seçim Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:32 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır!
Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar
Erdoğan Kendisini Atatürk'e Benzetti: Onun Başına Gelenler Bugün Benim Başıma Geliyor