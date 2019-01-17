İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Çorum'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığınca başlatılan İZDES Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Çorum'a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığınca başlatılan İZDES Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Çorum'a geldi.



Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri tarafından valilik önünde karşılandı. Karşılamanın ardından valiliği ziyaret eden Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. İmza sonrası basına kapalı yapılan il değerlendirme toplantısında Vali Çiftçi, Ersoy'a Çorum hakkında brifing verdi.



İçişleri Bakanlığı'nın millete doğrudan dokunan birçok hizmeti yürüttüğünü belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bakanlığımızın hizmetlerini kaliteli, hızlı ve ekonomik bir şekilde sunması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması temel hedefimiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek sahadaki uygulamaları görmek, hem sivil toplum kuruluşları, hem meslek örgütleri hem kamu çalışanlarıyla güvenlik ve sivil yönetimli bürokrasimizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak yaptığımız hizmetlerin geri dönüşlerini göstermek, bizatihi hizmetlerimizden faydalanan insanları evlerinde ziyaret etmek onların memnuniyetlerini takip etmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz" dedi.



Bu ziyaretleri devam ettireceklerini dile getiren Mehmet Ersoy, "Başta ülkemizin huzur ve güvenliği olmak üzere acil durum hizmetlerinden, düzensiz göçle mücadeleye kadar her alanda verdiğimiz hizmetlerin en iyi şekilde sunulması ve yakaladığımız hizmetlerin diğer illerde de sunumunun gerçekleştirilmesi için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her alanda milletimizin hissiyatını yakalamaya ve onların beklentilerini yerine getirerek duygularına tercüman olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

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