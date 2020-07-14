İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hz. Nuh'un Gemisi'nin olduğu varsayılan Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesini gezdi.

Cudi Dağı'nda başlatılan "Yıldırım-1 Cudi Operasyonu" için bölgeye gelen Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Hz. Nuh'un Gemisi'nin tufandan sonra karaya oturduğuna inanılan Sefine bölgesine geçti.

Namaz kılıp dua eden Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cudi'nin en en zirve noktasında yer aldıklarını belirterek, "Bugün biz buradayız yarın milletimizin her bir ferdi dağın zirvesini, Hz. Nuh'un Gemisi'nin durduğu yeri ziyaret edebilecek. Buranın tadını çıkarabilecek. Bunun müjdesini vermek için bu operasyonun başladığını buradan ilan ediyoruz. Bundan daha anlamlı mesaj olmaz." diye konuştu.