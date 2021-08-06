Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, Faik Öztrak'ın paylaşımına cevap - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, Faik Öztrak'ın paylaşımına cevap

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki klavuzu yalan haber olanın." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,