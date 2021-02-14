İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Gara'da şehit düşenlerin ailelerine ziyaret - Son Dakika

Ersoy, şehitlerin naaşlarını teslim almak için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında bulunan ailelerle bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerini, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında ziyaret etti.

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