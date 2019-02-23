Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Vali Nayir'e Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Vali Nayir'e Ziyaret

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Vali Nayir'e Ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Vali yardımcıları Erdoğan Ülker, Mehmet Fatih Çiçekli, Abdul Rauf Ulusoy ve Bekir Dınkırcı'nın da eşlik ettiği ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra makama geçti.

Ersoy, misafirperverliği için Vali Nayir'e teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy'u kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Vali Nayir de Sakarya'ya dair genel bilgiler verdi.

Ziyaret, İçişleri Bakanlığı'nın "İZDES", "Yaya Öncelikli Trafik", "Açık Kapı" gibi projelerine dair çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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