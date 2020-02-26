İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Depremden etkilenen vatandaşların tüm zararları karşılanacak" - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Depremden etkilenen vatandaşların tüm zararları karşılanacak"

11 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremden etkilenen mahallelerde yapılan hasar tespit çalışmalarının incelenmesinin ardından vatandaşların tüm zararlarının karşılanacağını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremden etkilenen mahallelerde yapılan hasar tespit çalışmalarının incelenmesinin ardından vatandaşların tüm zararlarının karşılanacağını söyledi.


İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile beraber Özpınar Mahallesi'ne geldi. Çadır kentteki depremzedeleri ziyaret eden bakan yardımcıları, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, devletin tüm kurumlarıyla depremzedeler için seferber olunduğunu hatırlattı. Bölgede hayatın bir an önce normale dönmesi için bütün güçle seferber olacaklarına dikkat çeken Ersoy, "Bu aziz topraklarda başımızda nerede bir felaket gelirse gelsin, o saat itibariyle devletimizin bütün unsurları milletimizin emrindedir. Yaraları sarmak, acıları en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Hayatın bir an önce normale dönmesi için bütün gücümüzle seferber olmak boynumuzun borcudur, burada da bunu yaptık. Şundan eminiz ki depremin ertesi günü, bu köyümüzde de aç ve açıkta kalan vatandaşımız kalmamıştır. Soba, battaniye ve yatağa ihtiyacı olan kimse kalmamıştır. Allah devletimizde zeval vermesin" dedi.


Bakanlığa bağlı 16 genel müdürle depremin etkili olduğu tüm mahallelerde aktif olarak çalışma yürüttüklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu ise "Zararlarınızın hepsini tespit etmek için gayret içerisindeyiz. Detaylı ve ayrıntılı bir şekilde çalışıyoruz. Şu an mevcutta 100'ün üzerinde hayvan çadırını kurduk. 200 çadırımız bölgeye geldi. Bunları fiziki imkanlar ölçüsünde kurup, sizlere teslim edeceğiz, akabinde de desteklerimizi devam ettireceğiz. Hayvanların besin noktasındaki destekleri için de sizlerleyiz" diye konuştu.


Bakan yardımcıları yapılan incelemelerin ardından Özpınar Mahallesi'nden ayrıldı. - VAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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