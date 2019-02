İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Dünyanın En Güvenli Şehirleri Türkiye'de"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugün dünyanın en güvenli şehirleri artık Türkiye 'dedir diye rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Kastamonu 'ya gelerek incelemelerde bulunan Ersoy, Valiliğin ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret etti.Ersoy, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde, bakanlığın verdiği hizmetleri üst seviyeye çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.Bakanlığa bağlı kurumların temsilcileri ile Kastamonu'yu ziyaret ettiklerini aktaran Ersoy, "İçişleri Bakanlığımızın verdiği hizmetlerin etkin, verimli, süratli hem de ekonomik olması ve vatandaş memnuniyetine dayalı bir anlayışla sunulmasını sağlamak amacıyla Bakanlık olarak bir dizi proje ve uygulamaları hayata geçirdik. Bunların bir tanesi de İZDES dediğimiz yerinde izleme ve değerlendirme projesidir. İllerimizi ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:"Sınırlarının belirli bir kısmında hiç devletin kalmadığı, her türlü iç savaşın, savaşın ve terörizmin bütün unsurlarının kullanıldığı bir coğrafyada, ülkemizi sadece bölgesinde değil Dünya'nın en huzurlu limanlarından biri haline getirmektir. Bugün dünyanın en güvenli şehirleri artık Türkiye'dedir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Terörle mücadelede çok güzel bir başarı grafiği yakaladık. Bölücü terör örgütünü artık ülkemizde eylem yapamaz, inlerinden çıkamaz hale getirdik. Bunun yanında hem asayişte hem de diğer bürokratik hizmetlerimizde vatandaş odaklı anlayışı hakim kılıp bütün hizmetlerimizi en az bürokrasi ile hızlı bir şekilde sunulması için gayret gösteriyoruz. Başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere bütün birimlerimiz milletimizin bu coğrafyada huzur içinde yaşayabilmesi, hiçbir terör oluşumuna, bizim kardeşliğimize, barışımıza ve güvenliğimize halel getirememesi için var gücüyle çalışıyor. Sadece kendi insanımızın değil bütün bir coğrafyanın ve mazlumların umudu olmaya devam edebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılacağını belirten Ersoy, "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin Kastamonu'da nasıl güvenli bir şekilde geçeceğine inanıyorsak Hakkari 'de de aynı şekilde gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Artık Türkiye'de hiçbir terör örgütünün devlete ve millete, herhangi bir şeyi dikte etmeyi ima edebilecek potansiyeli bulamamaktadır. Böyle bir potansiyel de kalmamıştır. Devletimiz, ülkemizin her köşesinde vardır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin her noktasına hakimdir." dedi.Ziyarete Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve bazı kurum temsilcileri katıldı.