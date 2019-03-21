Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Gercüş'te Halka Seslendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Gercüş'te Halka Seslendi

1 saat önce

Batman'daki temasları kapsamında Gercüş ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti'nin seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Gercüş'te Halka Seslendi, System.String[]
Batman'daki temasları kapsamında Gercüş ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti'nin seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Ersoy konuşmasında PKK ve HDP'nin bölge insanının evlatlarının kanından beslendiğini söyledi. Ersoy, "Bizim evlatların kanından beslendiler. Bizim 13 ve 15 yaşındaki çocuklarımızı dağlara kaçıranlar ellerine silah verenler onların kanı ve canı üzerinden keyf sürenler otorite kuranlar, onları sömürenler istismar edenler kafalarını kaldıramaz fırsat bulamaz sizin huzurunuzu kaçıramaz hale geldi. Devletimizin Ankara'dan gönderdikleri paraları, sizlerin belediyeye vergi olarak ödediğiniz paraları sizlere hizmet olarak sunmak yerine başkalarına hizmet olarak sundular. Bunları artık göz yummamız sessiz kalmamız mümkün değil. Kayyumlarla gelen hizmetleri görünce neleri kaçırdığınızı şimdi görüyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. İnsanlarımıza hizmet olarak çok güzel şeylerin yapıldığını, nelerin yapılmadığını gördünüz. Gercüş Kaymakamına Gercüş kayyumuna biz çok fazla para göndermedik sadece kayyumdan önceki gönderdikleri paraları göndermeyi devam ettiler. Onlarda bu paraları doğru yerde harcadılar. Doğru yerde harcayınca insanımıza saygılı bir belediyecilik yapıldığında nelerin olabildiğini her birlikte gördünüz. 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca FETÖ'cüler Habur Sınır Kapısı'ndan kaçtı. Habur'dan Kandil'e kaçtılar şerefsizler. Orada eğitim veriyorlar Marksist-Leninist PKK'ya. Ne alakaları var? Zaten beraberdiler. DAEŞ, YPG, PKK FETÖ'sü de. Bugün ismini bilmediğimiz ya da unuttuğumuz, yeni yeni duyacağımız ne kadar örgüt varsa namlusunu, silahını Türkiye'ye doğrulttuysa, ne kadar ihanet şebekesi varsa bilin ki bir tane patronu vardır. Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Ortadoğu coğrafyasını bu hale kim getirdiyse, 27 milyon Müslüman'ı vatansız ve göçmen kim bıraktıysa hepsinin patronu odur" dedi.

Ersoy konuşmasının ardından Milletvekili Ziver Özdemir ve beraberindeki heyet ile birlikte Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı mahallesine gitti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Batman, Gercüş, Güncel
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