İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Hakkari Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Hakkari Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

25.06.2022 01:37
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Hakkari Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Ersoy, Akbıyık ve protokol üyelerince karşılandı.

Ersoy, ziyaret ettiği Akbıyık ile bir süre sohbet etti. Ardından belediyeye geçen Ersoy, kente yapılan hizmetler ve yapılması planlanan projeler hakkında Akbıyık'tan bilgi aldı.

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Kaynak: AA

mehmet ersoy, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Hakkari Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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