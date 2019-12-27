İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Hizmetlerimizi daha verimli sürdürebilmenin gayretindeyiz" - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Hizmetlerimizi daha verimli sürdürebilmenin gayretindeyiz"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bakanlığının hizmetlerini daha verimli, ekonomik ve etkin şekilde sürdürebilmek için yoğun gayret içinde olduklarını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bakanlığının hizmetlerini daha verimli, ekonomik ve etkin şekilde sürdürebilmek için yoğun gayret içinde olduklarını söyledi.

Ersoy, beraberindeki heyetle İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında Artvin'de düzenlenen çeşitli toplantılara katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumların amirleri, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla Trabzon Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Ersoy, daha sonra gazetecilere, İçişleri Bakanlığının görevleri hakkında bilgi verdi.

Ersoy, İçişleri Bakanlığının birçok alanda vatandaşa doğrudan dokunan hizmetleri sunmaya çalıştığını belirterek, şöyle dedi:

"Bakanlığımız tarafından yürütülen hizmetleri daha verimli, daha ekonomik ve etkin bir şekilde sürdürebilmek için yoğun gayret içindeyiz" Bu bağlamda ülke genelinde yürütülen iyi örnek uygulamalarını başka illerimize yaygınlaştırmak amacıyla Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İZDES Projesi hayata geçirildi."

Ersoy, İZDES Projesi'nin detaylarına ilişkin bilgi vererek, "İllerimizde sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizle konuşuyoruz. Arkadaşlarımız ayrı ayrı birimleri ziyaret ediyor, bu birimlerden hizmet alan vatandaşlarla görüşüyor. Valimizin başkanlığında burada hizmet veren arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, aldığımız notlar ve talepler doğrultusunda daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Artvin'de gördüğümüz güzel uygulamaları, ülke geneline de duyurarak bir hizmet standardını topyekun yakalamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Hizmetlerimizi daha verimli sürdürebilmenin gayretindeyiz

Trabzon, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:27 Kaynak: AA
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