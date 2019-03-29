İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Iğdır'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.



Iğdır Valiliği girişinde Vali Enver Ünlü tarafından karşılanan Ersoy, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti.



Burada Ünlü ile bir süre sohbet eden Ersoy, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve diğer yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.



Ersoy, valilik ziyaretinin ardından yürüyerek Iğdır Valiliği Millet Kıraathanesi'ne geldi.



Millet kıraathanesinde de incelemede bulunan Ersoy, burada çay içip gençlerle sohbet etti.

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