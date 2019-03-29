Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Iğdır'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Iğdır'da

40 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Iğdır'da, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Iğdır Valiliği girişinde Vali Enver Ünlü tarafından karşılanan Ersoy, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti.

Burada Ünlü ile bir süre sohbet eden Ersoy, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve diğer yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ersoy, valilik ziyaretinin ardından yürüyerek Iğdır Valiliği Millet Kıraathanesi'ne geldi.

Millet kıraathanesinde de incelemede bulunan Ersoy, burada çay içip gençlerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Iğdır'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]