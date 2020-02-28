İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İran'daki depremden etkilenen Başkale'de - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, "Depremde evlerin yıkıldığı tüm mahallelerimizde çadırlar kuruldu. Dışarıda hiçbir vatandaşımız yok. Konteyner süreci başlayacak. Yıkılan evlerin yerine yenileri kısa sürede yapılacak." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Hükumet Konağında kurulan deprem kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.

Çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet eden, esnafın sıkıntılarını dinleyen Ersoy, ardından 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığında depremden etkilenen Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremden etkilenen mahallelerde yaraların sarıldığını belirten Ersoy, "Depremde evlerin yıkıldığı tüm mahallelerimizde çadırlar kuruldu. Dışarıda hiçbir vatandaşımız yok. Konteyner süreci başlayacak. Yıkılan evlerin yerine yenileri kısa sürede yapılacak." dedi.

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Aslan da devletin kendilerini yalnız bırakmadığı ve deprem süresinde tüm yardımların yapıldığı vurguladı.

Aslan, "Allah devletimize milletimize zarar vermesin. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Hiçbir eksiğimiz yoktur. İyi ki Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız." ifadelerini kullandı.