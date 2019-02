İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy İzdes Heyeti ile Manisa'da İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İZDES heyetiyle birlikte bir takım incelemelerde bulunmak üzere Manisa'ya geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan başta asayiş ve terörle mücadele olmak üzere bütün hizmetlerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan ziyaret kapsamında heyet ilk olarak Manisa Valiliğini ziyaret etti. Manisa Valiliği önünde karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy, Manisa Valiliği Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte makamda toplantı yaptı. Toplantının ardından Basın açıklaması yapan Ersoy, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla illerde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde her geçen gün hizmetlerimizi daha da iyileştirmeye, kalitesini daha da yükseltmeye, vatandaş memnuniyetimizi daha üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için de bakanlıkta oluşturduğumuz bakan yardımcılarımızın başkanlığında heyetlerle illerimizi ziyaret ediyoruz" dedi.

Manisa'da asayiş ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere verilen hizmetlerde ciddi bir memnuniyetin bulunduğunu söyleyen Ersoy, "Valimiz öncülüğünde başta asayiş ve güvenlik hizmetleri olmak üzere verdiğimiz bütün hizmetlerden çok ciddi bir memnuniyetin olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak başta terörle mücadele olmak üzere milletimizin muzdarip olduğu her hizmet alanımızdaki eksikliğimizi süratle tamamlamaya daha iyisini yakalamaya özen gösteriyoruz. Hem asayiş olaylarıyla ilgili yaptığımız çalışmalar hem trafik terörüne karşı verdiğimiz mücadele hem uyuşturucuya karşı verdiğimiz mücadele hem de hizmet birimlerimizde bürokrasinin azaltılması olarak işlemlerin sadeleştirilerek daha süratli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmasına yönelik önlemlerimiz, Açık Kapı gibi projelerle, Muhtarlar Toplantısı gibi dayanışma ve fikir alışverişlerinde geri dönüşlere değer katan projelerimizi bundan sonra daha da geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah bu zor coğrafyada, bu zor dönemde, etrafımızda neredeyse sınırlarımızın çok önemli bir kısmında hiç devletin kalmadığı dönemde başta terörle mücadele olmak üzere hizmetlerimizi her geçen gün daha da iyileştirerek bu ağır coğrafyada Anadolu topraklarının huzuru ve ülkemizin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Bakan Yardımcısı Ersoy, Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile kaymakamlar ve kurum müdürleriyle toplantı düzenledi.

