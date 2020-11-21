İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor"

21.11.2020 11:42

İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Erzurum Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile birlikte Kars Valiliğini ziyaret eden Ersoy'u Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve tören mangası karşıladı.

Valilik Makamına geçen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Bir süre Valilik makamında kalan İçişleri bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlarımızın bu bulaştan en az zararla korunabilmeleri için her türlü tedbirleri alacaklarını ifade eden Ersoy, "Sürece baktığımız zaman devletimiz Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanlığı kabinemizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızca gerekli düzenlemeleri yaparak, bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Hangi aşamada neye ihtiyaç duyulursa, hem üretimin aksamaması, hem kamu düzeninin ve kamu hizmetlerinin aksamaması, hem de vatandaşlarımızın bu bulaştan en az zararla korunabilmeleri maksadıyla her türlü tedbir alınmaya devam ediyor" dedi.

"DÜNYA'NIN HER KÖŞESİNDE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR"

Dünya'nın her köşesinde vaka sayılarında artış gözlendiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, "Bugün bu tedbirlere ne kadar çok uyarsak, devletimizin yaptığı çağrılara ne kadar çok uyarsak, her şeyden önce başkalarına karşı saygımızı o derece göstermiş oluruz. Toplum olarak hep birlikte kurallara uymayı ve kendimizi korumayı, başka kardeşlerimize zarar vermemeyi ilke edinmediğimiz sürece kısıtlamaların devam etmesi doğal olarak kaçınılamaz olur. Biz bireysel anlamda tedbirlerimizi, önlemlerimizi ne kadar çok alır, ne kadar az vatandaşımızı hastanelere gitmesini sağlayabilirsek, bu kısıtlamalardan da yeterince çabuk kurtuluruz. Ama bugün için dünyanın her köşesinde en şiddetli bir şekilde vaka sayılarındaki artış devam ediyorken, bunları görmezden gelmek, duyarsız kalmak, zaten beklenemezdi" diye konuştu.

"İLK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU AKŞAM BAŞLIYOR"

İlk sokağa çıkma yasağının bu akşam saat 20.00'de başlayacağına dikkat çeken Ersoy, "Bugün için de ihtiyaç duyulan tedbirler ve bugün ki koşullarda, önceki gün açıklandı. Dün akşam saat 20.00 itibariyle uygulamaya geçti. İlk sokağa çıkma yasağı uygulamasını da bu akşam saat 20.00'de başlatacağız. Bütün milletimizi bu beladan en az zararla, bu salgından en az zararla kurtulması temenni ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza daha ağır yaptırımlarla yada uygulamalarla karşılaşmamaları için hayatın olağan akışına biran evvel dönebilmemiz için tedbirlere uymalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ersoy, daha sonra sırasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ersoy, Kars'taki ziyaretlerinin ardından Iğdır'a geçecek.

-İHA-

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'İlk sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor' - Son Dakika


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