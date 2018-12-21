Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Mağaradaki Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Mağaradaki Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

8 saat önce

sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Mağaradaki Teröristler Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
sorularını yanıtladı. Operasyonun 13 Aralık'ta başladığını hatırlatan Ersoy, "Bugüne kadar teslim ol çağrılarına, her türlü teknolojik imkanı kullanarak kendilerine ulaştırdığımız mesajlara rağmen maalesef her defasında ateşle karşılık verdiler. Biz de içerde kurdukları tuzaklara koydukları el yapımı patlayıcılara karşı tedbirli davranarak operasyonu çok dikkatli yürüttük. Nihayetinde bugün yine teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine havadan ve karadan yapılan operasyonla mağara tümüyle kullanılamaz hale geldi. İçerdeki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, etkisiz hale getirilen terörist sayısının yarın yapılacak arama-tarama çalışması sonrası belli olacağını, mağaranın tamamen kullanılamaz hale getirildiğini söyledi. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:59 Kaynak: DHA

Aralık, Güncel
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