İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Malatya'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya'da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Malatya'da incelemelerde bulundu, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya'da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler kent sakinlerinin ihtiyaç ve sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek adına depremde zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler ilk olarak depremde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen Hasanbey Caddesi üzerindeki 4K Sitesinde incelemeler yaptı.

Daha sonra Salköprü, Bentbaşı, İlyas, Kiltepe, Çarmuzu, Kaynarca, Melekbaba, Taştepe, Cirikpınar ve Hidayet mahallelerini ziyaret eden Ersoy ve beraberindekiler buradaki hasarlı binaları inceleyerek, kent sakinlerinin sıkıntılarını dinledi.

Vali Baruş'un konutları hasarlı olduğu için çadırlarda kalanları konteyner kente davet ettiği belirtilen açıklamada, konteyner kentte kalanların daha iyi şartlarda barınabilecekleri, yiyecek ve ısınma ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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