İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Mardin'de - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ı ziyaret etti.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Ersoy, beraberinde Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile Nusaybin ilçesi ziyaretinin ardından Kızıltepe'ye geldi.

Kızıltepe Belediyesini ziyaret eden Ersoy, burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam'dan ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra ilçede parke, kaldırım ve bordür taşları döşenerek, halı görünümü kazandırılan 624. Sokak'taki cadde ile Kilise Caddesinde incelemede bulundu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ersoy, Organize Sanayi Bölgesini de ziyaret ederek müteşebbis heyeti ve sanayicilerle toplantıda bir araya gelerek burada gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, temaslarını tamamladıktan sonra kentten ayrıldı.