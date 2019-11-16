İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaz döneminde yaptığımız Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Terör örgütü tarihinin en zayıf ve güçsüz günlerine geldi. Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını da başlattık. Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Ersoy, yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Sağlanan huzur ortamının kalıcı hale gelmesi için operasyonların aralıksız devam ettiğini ifade eden Ersoy, bu kapsamda yürütülen operasyonlara ilişkin şöyle konuştu:

"Yaz döneminde yaptığımız Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Terör örgütü tarihinin en zayıf ve güçsüz günlerine geldi. Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını da başlattık, devam edecek. Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı." diye konuştu.

"Bu huzur ve güven ortamının devam etmesi, kalıcı hale gelmesi için jandarmamızla, polisimizle, özel harekatımızla, güvenlik korucularımızla yer yer ihtiyaç olduğunda Mehmetçiğimizle tüm sınırlarımızın içinde ve dışında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, varlığımıza, huzur ve güvenliğimize kastetmeye çalışan bütün terör unsurlarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemize bundan sonra da devam edeceğiz." diyen Ersoy, yaz-kış aralıksız devam eden operasyonlar sayesinde bölgede sağlanan huzurla her alanda gelişme kaydedildiğini aktardı.

Ersoy, bunda halkın verdiği desteğin de önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Biz huzurun, güvenliğin ne demek olduğunu son yıllarda yakaladığımız ortamda çok iyi biliyoruz. Ekonomiden sosyal ilişkilere kadar her alanda ne kadar güzel gelişmeler yakaladığımızı hep birlikte gördük. Bugün Batman'da terör konuşulmuyorsa, bugün Tunceli'de turizm konuşuluyorsa, bugün Bingöl'de tarım ve hayvancılık konuşuluyorsa, bugün Hakkari'de madencilik konuşuluyorsa bugün Van tarihinin en yoğun turistini alabiliyorsa bunların hepsinin sağlanan huzur ortamından kaynaklandığını biz ve bölge halkı biliyor. Halkımızın bugüne kadar verdiği destekle elde ettiğimiz başarıları bundan sonra da pekiştirerek devam ettirmek ve bu güzelliği ömür boyu kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Valilerimizin önderliğinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla sağlanan bu güzel ortam için emeği geçen kahramanlarımızı kutluyorum."

Vali Şahin, Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin'e ay yıldızlı plaket takdim etti.