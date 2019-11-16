Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı' - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaz döneminde yaptığımız Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Terör örgütü tarihinin en zayıf ve güçsüz günlerine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaz döneminde yaptığımız Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Terör örgütü tarihinin en zayıf ve güçsüz günlerine geldi. Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını da başlattık. Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Ersoy, yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Sağlanan huzur ortamının kalıcı hale gelmesi için operasyonların aralıksız devam ettiğini ifade eden Ersoy, bu kapsamda yürütülen operasyonlara ilişkin şöyle konuştu:

"Yaz döneminde yaptığımız Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Terör örgütü tarihinin en zayıf ve güçsüz günlerine geldi. Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını da başlattık, devam edecek. Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı." diye konuştu.

"Bu huzur ve güven ortamının devam etmesi, kalıcı hale gelmesi için jandarmamızla, polisimizle, özel harekatımızla, güvenlik korucularımızla yer yer ihtiyaç olduğunda Mehmetçiğimizle tüm sınırlarımızın içinde ve dışında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, varlığımıza, huzur ve güvenliğimize kastetmeye çalışan bütün terör unsurlarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemize bundan sonra da devam edeceğiz." diyen Ersoy, yaz-kış aralıksız devam eden operasyonlar sayesinde bölgede sağlanan huzurla her alanda gelişme kaydedildiğini aktardı.

Ersoy, bunda halkın verdiği desteğin de önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Biz huzurun, güvenliğin ne demek olduğunu son yıllarda yakaladığımız ortamda çok iyi biliyoruz. Ekonomiden sosyal ilişkilere kadar her alanda ne kadar güzel gelişmeler yakaladığımızı hep birlikte gördük. Bugün Batman'da terör konuşulmuyorsa, bugün Tunceli'de turizm konuşuluyorsa, bugün Bingöl'de tarım ve hayvancılık konuşuluyorsa, bugün Hakkari'de madencilik konuşuluyorsa bugün Van tarihinin en yoğun turistini alabiliyorsa bunların hepsinin sağlanan huzur ortamından kaynaklandığını biz ve bölge halkı biliyor. Halkımızın bugüne kadar verdiği destekle elde ettiğimiz başarıları bundan sonra da pekiştirerek devam ettirmek ve bu güzelliği ömür boyu kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Valilerimizin önderliğinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla sağlanan bu güzel ortam için emeği geçen kahramanlarımızı kutluyorum."

Vali Şahin, Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin'e ay yıldızlı plaket takdim etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı

Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı
Alman basını, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef aldı: Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:07:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiçbir nokta kalmadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]