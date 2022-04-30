İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı

30.04.2022 13:52

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bugün itibarıyla yıllık trafik kazalarında ölüm sayısını 5 binin altına düşürmeyi başardıklarını belirterek, "Gerek araç, gerekse nüfus sayımızdaki artışa rağmen her üç candan birini kurtarmayı millet olarak başardık.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bugün itibarıyla yıllık trafik kazalarında ölüm sayısını 5 binin altına düşürmeyi başardıklarını belirterek, "Gerek araç, gerekse nüfus sayımızdaki artışa rağmen her üç candan birini kurtarmayı millet olarak başardık." dedi.

Ersoy, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ordu Mahallesi'ndeki kontrol noktasında gerçekleştirdiği trafik denetimine katıldı.

Burada durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek trafikte uymaları gereken kurallar hakkında bilgi veren Ersoy, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Ersoy, uygulamanın ardından gazetecilere, Bakanlık olarak 2017 yılından itibaren trafikte yaşanan acı bilançoyu değiştirmek amacıyla her yıl farklı mesajların verildiği kampanyalar düzenlediklerini söyledi.

Bu bayramda hayata geçirdikleri kampanyanın sloganını, "Bayramınız kemerli olsun" olarak belirlediklerine işaret eden Ersoy, "Bu kampanyalarda özellikle cep telefonu ile konuşulması, emniyet kemeri takılmaması ve aşırı hız yapılması gibi temel kural ihlallerine karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Türkiye genelindeki tehlikeli, kör noktaları belirledik. Buralarla ilgili alınması gereken önlemler üzerine çalıştık. Elhamdülillah, bugün itibarıyla yıllık trafik kazalarında ölüm sayısını 5 binin altına düşürmeyi başardık. Gerek araç, gerekse nüfus sayımızdaki artışa rağmen her üç candan birini kurtarmayı millet olarak başardık." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Ramazan Bayramı tatili süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerinde bulunmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, "29 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 personelimiz sahada olacak. Denetimlerimize devam edeceğiz. İnşallah alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın dikkati sayesinde huzur içerisinde bir bayram geçireceğiz." diye konuştu.

Ersoy'a denetimde Vali Erol Karaömeroğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, trafik denetimine katıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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