İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesine her kesimden aynı kararlılık ve samimiyetle destek beklediklerini belirterek, "Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir. Biz bu toprakların içinde teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılanan Ersoy ve Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına geçti.

Komutanlıkta şeref defterini imzalayan Ersoy ve Çetin, daha sonra Vali Bilmez, Tümgeneral Kurtoğlu, Tuğgeneral Yiğit ve Emniyet Müdürü Karabağ ile Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi'ne geçti.

Askerlerle sohbet ederek moral veren Ersoy ve Çetin, üs bölgesindeki kuleler, yaşam alanları ve inşaat bölümlerinde incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yaptığı açıklamada, Belbuka Üs Bölgesi'nin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Van'ın güneyinin ve güneybatısının en zirvesinde, 2 bin 800 rakımlı tepesinde yapılan üs bölgesini ziyaret ettiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Değerli Valimiz, Jandarma Genel Komutanımız, Asayiş Kolordu Komutanımız, diğer komutanlarımız ve ilgili arkadaşlarımızla bu zirveye yapılan muhteşem eseri hep birlikte gördük. Bu üs bölgesini yaparak teröristlerin kış üslenmesi olarak en yoğun ve rahat bir şekilde kullandıkları bir alanı da tamamen kapattık. Devletimiz inisiyatifi tümüyle ele geçirmiş durumda. Terörle mücadelemiz, devletimizin her kademesinin güçlü bir inancı ve desteğiyle ülkemizin her alanında devam ediyor. Bu kararlı duruş sayesinde bugün artık ne halkımıza ne üreticilerimize ne de çiftçilerimize kapalı bir köyümüz, bir mezramız ne de bir yaylamız yok. Bütün alanları milletimizin hizmetine sunduk.

Psikolojik olarak da artık onlara gidebilecekleri, kaçabilecekleri hiçbir delik olmadığını gösterdik."

"Terör örgütünün son kalıntılarına çağrımız teslim olmaları"

Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesine her kesimden aynı kararlılık ve aynı samimiyetle destek beklediklerini vurguladı.

"Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz bu toprakların içinde teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız. Bugün artık tükenme noktasına gelmiş bir terör örgütünün son kalıntılarına da çağrımız elbetteki teslim olmaları şeklindedir. Teslim olsunlar, hiç kimseyi öldürmek istemiyoruz ama bu topraklarda devletine isyan eden hiçbir terörist unsuru da barındırmak istemiyoruz. Onlara da müsaade etme şansımız yok.

Ya bu kış gelene kadar hepsi etkisiz hale gelecekler ya da teslim olacaklar. Hem kendilerine yazık etmeyecekler hem de ailelerini üzmeyecekler."

"Güvenlik güçlerimiz görevlerini fedakarlıkla yürütüyor"

Bölgede görevli güvenlik güçlerine teşekkür eden Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kahraman güvenlik görevlilerimiz, jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız, komandolarımız, güvenlik korucularımız, Mehmetçiğimiz, hepsi devletinin bu inancını, azmini, kararlılığını görüyor. Bunu gördükçe her zamankinden çok daha moralli ve heyecanlı şekilde bu mücadeleyi olağanüstü fedakarlıklarla sürdürüyorlar. Milletimiz 40 yıldır devam ettirdiği bu mücadelede tarihi yazmak üzere bir noktaya geldi.

Bu tarihi yazacak olanlar da elbette bir tarafta bizi destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere siyasi iradeyse diğer tarafta da kahramanlarımızın fedakarlığı, azmi, kararlılığıdır. Allah hepsinden razı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Ersoy ve Çetin, incelemelerinin ardından helikopterle Hakkari'ye geçti.