Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy - Tunceli'deki Operasyon

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy - Tunceli'deki Operasyon

10 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklaması Erzurum - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklaması
Erzurum - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:34 Kaynak: AA

Jandarma, Erzurum, mehmet ersoy, Güncel
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