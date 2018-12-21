İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy - Tunceli'deki Operasyon
10 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklaması Erzurum - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklaması Erzurum
- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:34 Kaynak: AA
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