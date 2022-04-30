İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi

30.04.2022 09:58

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Hem Türkiye'nin içinde hem de sınırlarımız dışında mücadelemizi devam ettirdik.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Hem Türkiye'nin içinde hem de sınırlarımız dışında mücadelemizi devam ettirdik. 'Bizi tehdit eden unsurlar nereden besleniyorsa orada, kaynağında kurutmamız gerekir' anlayışıyla mücadele verdik." dedi.

Ersoy, Sinop'ta Boyabat Belediyesinin düzenlediği programda yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmalarla terörü, Türkiye'nin önemli meseleleri arasından çıkarttıklarını söyledi.

Bu başarıyı dünyanın en zor coğrafyasında elde ettiklerine dikkati çeken Ersoy, "Türkiye'nin 1300 kilometrelik sınırında devlet bırakılmamış, neredeyse tamamı terör örgütlerine teslim edilmek istenen ve hedefinde Türkiye'nin olduğu bir coğrafyada bu başarıyı elde ettik. Bugün etrafımızda yaşatmak istedikleri olumsuzluklara karşın dünyanın en huzurlu ülkelerinden biriyiz, dünyanın en huzurlu kentlerine sahip ülkelerinden biriyiz. İstanbul gibi bir metropol, dünyanın en güvenilir şehirlerinden biridir. Elbette ki bunu bozmak isteyecekler, amaçlarından vazgeçmemiş emperyaller ve onların taşeronları boş durmayacak. Biz de uyanık olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beş yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarını Güneydoğu'da geçirdiklerine işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu bayramı da orada geçireceğiz. Şırnak'a, Hakkari'ye ve ilçelerine Boyabat'tan, Sinop'tan çok daha fazla gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir emek verdik, 'Biz bu işi bitireceğiz, vatandaşımızın gündeminden çıkaracağız' diye. Hem Türkiye'nin içinde hem de sınırlarımız dışında mücadelemizi devam ettirdik. 'Bizi tehdit eden unsurlar nereden besleniyorsa orada, kaynağında kurutmamız gerekir' anlayışıyla mücadele verdik. Artık terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz, mağaralarından başını çıkaramaz, kırsalda hiçbir etkinliği kalmamış, sözde yöneticileri sadece hayatta kalma tavsiyesinde bulunuyor, çatışma değil, eylem değil, kaçarak, saklanarak, gizlenerek hayatta kalma tavsiyesinde bulunduğu korkak, ürkek, silik örgüt haline gelmiştir."

Ersoy, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Programa Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini değerlendirdi

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Kaynak: AA

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