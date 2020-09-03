İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Van'da - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Van'da

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Van'da, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ilk ziyaretlerini Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Asayiş Kolordu Komutanlığı şeref defterini imzalayarak fotoğraf çektirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Karabağ, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından helikopterle Çatak İlçesi Belbuka Üs Bölgesine geçti. Üs bölgesinin güvenliğini sağlayan askerlerin mevzilerine giden Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ederek moral verdi. Üs bölgesindeki kuleler, yaşam alanları ve inşaat bölümlerinde incelemede bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Bilmez ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, yüklenici firma yetkilisinden bilgi alarak ziyaretlerini tamamladı.'YA ETKİSİZ HALE GETİRİLECEKLER YA DA TESLİM OLACAKLAR'İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Belbuka üs bölgesinin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Van'ın güneyinin ve güney batısının en zirvesinde 2 bin 800 rakımlı tepesinde güçlü devletimizin yaptığı Belbuka üs bölgesini ziyaret ettik. Değerli Valimiz, Jandarma Genel Komutanımız, Asayiş Kolordu Komutanımız, diğer komutanlarımız ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte bu zirveye yapılan muhteşem eseri hep birlikte gördük. Bu üs bölgesini yaparak teröristlerin kış üstlenmesi olarak en yoğun ve rahat bir şekilde kullandıkları bir alanı da tamamen kapattık. Devletimiz inisiyatifi tümüyle ele geçirmiş durumda. Terörle mücadelemiz, devletimizin her kademesinin güçlü bir inancı ve desteğiyle ülkemizin her alanında devam ediyor. Bu kararlı duruş sayesinde bugün artık ne halkımıza, ne üreticilerimize, ne de çiftçilerimize kapalı bir köyümüz bir mezramız ne de bir yaylamız yok. Bütün alanları milletimizin hizmetine sunduk. Psikolojik olarak da artık onlara gidebilecekleri kaçabilecekleri hiçbir delik olmadığını gösterdik. Türkiye'nin terörle mücadelesine her kesimden aynı kararlılıkla ve aynı samimiyetle destek bekliyoruz. Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir. Biz bu toprakların içinde teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız. Bugün artık tükenme noktasına gelmiş bir terör örgütünün son kalıntılarına da çağrımız elbetteki teslim olmaları şeklindedir. Teslim olsunlar hiç kimseyi öldürmek istemiyoruz. Ama bu topraklarda devletine isyan eden hiçbir terörist unsuru da barındırmak istemiyoruz. Onlara da müsaade etme şansımız yok. ya bu kış gelene kadar hepsi etkisiz hale gelecekler, ya da teslim olacaklar. Hem kendilerine yazık etmeyecekler hem de ailelerini üzmeyecekler."'40 YILDIR DEVAM EDEN BU MÜCADELEDE TARİH YAZMA NOKTASINA GELDİK'Bölgede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Yardımcısı Ersoy, "Kahraman güvenlik görevlilerimiz, jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız, güvenlik korucularımız, komandolarımız, Mehmetçiğimiz hepsi devletinin bu inancını azmini kararlılığını görüyor. Bunu gördükçe her zamankinden çok daha moralli ve heyecanlı şekilde bu mücadeleyi olağanüstü fedakarlıklarla sürdürüyorlar. Milletimiz 40 yıldır devam ettirdiği bu mücadelede, tarihi yazmak üzere bir noktaya geldi. Bu tarihi yazacak olanlarda elbette bir tarafta bizi destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere siyasi iradeyse, diğer tarafta da kahramanlarımızın fedakarlığı, azmi kararlılığıdır. Allah hepsinden razı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.Buradaki incelemeleri tamamlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, helikopterle Van'a, Van'dan da Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne geçti.

mehmet ersoy, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Van'da - Son Dakika


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