İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Van'da - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ilk ziyaretlerini Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Asayiş Kolordu Komutanlığı şeref defterini imzalayarak fotoğraf çektirdi.