İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'te - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Muş'tan helikopterle İl Jandarma Komutanlığına gelen Ersoy ve Çetin'i, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey karşıladı.

Askeri mangayı selamladıktan sonra hitap ettiği jandarma personeliyle fotoğraf çektiren Ersoy, ardından beraberindekilerle Bitlis Valiliğine geçti.

Vali Çağatay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Ersoy ve Çetin'e, ahşaptan yapılmış Ahlat Emir Bayındır Kümbeti'nin maketini hediye etti.

Daha sonra beraberindekilerle Bitlis Emniyet Müdürlüğüne giden Ersoy ve Çetin'i, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve yardımcıları karşıladı.

Burada da ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra personelle fotoğraf çektiren Ersoy ve Çetin, beraberindeki heyetle Tatvan Sorgun Kışlası'na gitti.

Helikopterle beraberindeki heyetle Tatvan Kaynarca Jandarma Karakolu Üs Bölgesi'ne giden Ersoy, buradaki askerlerle sohbet etti, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin helikopterle Erzurum'a hareket etti.