İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Siirt'te - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te temaslarda bulundu.

Temasları kapsamında kente gelen Ersoy ve Çetin, ilk ziyaretlerini Eruh ilçesinde bulunan Akrep Üst Bölgesi'ne yaptı.

Burada Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin tarafından karşılanan Ersoy ve Çetin, üst bölgesinde görevli güvenlik güçleri ile bir süre görüştü.

İncelemelerinin ardından yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alan Ersoy, yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Siirt Valiliği'ne geçerek Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ile bir araya geldi.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Hacıbektaşoğlu'ndan ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, ziyareti anısına Ersoy ve Çetin'e Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.

Ersoy ve beraberindeki heyet daha sonra İl Jandarma Komutanlığını geçti.

Ziyarette, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy'da hazır bulundu.