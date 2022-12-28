İBB'nin açıklamasına bakanlıktan cevap! Soylu'nun terörist dediği isimle ilgili bakanlık farklı, belediye farklı konuşuyor - Son Dakika
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İBB'nin açıklamasına bakanlıktan cevap! Soylu'nun terörist dediği isimle ilgili bakanlık farklı, belediye farklı konuşuyor

28.12.2022 22:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütüyle ilişkisi olduğunu belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görevli itfaiyeci Muharrem Kılıç için 'şehit kardeşi' açıklamasında bulunan Murat Ongun'a jet hızında yanıt geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mehmet Kılıç'ın 2016'da bombalı saldırıda şehit olduğunu, kardeşi Muharrem Kılıç'ın ise 2014'te PKK'ya katıldığını ifade ederek, "Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışıp terör örgütüyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği isimler arasında yer alan Muharrem Kılıç'la ilgili başlayan tartışmalar yeni boyut kazandı. Murat Ongun, yaptığı açıklamada Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi olduğunu iddia etti. Ongun'a İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan çok konuşulacak bir yanıt geldi.

"ŞEHİTLİĞİ BİLE İSTİSMAR EDECEK KADAR ONURSUZ DAVRANIYORSUNUZ"

Ersoy, Twitter hesabındaki paylaşımında, Mehmet Kılıç'ın bombalı saldırıda şehit düştüğünü, kardeşi Muharrem Kılıç'ın ise PKK'lı olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz'

"BUNCA REZALETTEN SONRA KONUŞMAYA UTANIN"

Ersoy şunları söyledi: "2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın."

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz'

MURAT ONGUN NE DEMİŞTİ?

Muharrem Kılıç'la ilgili Bakan Soylu'ya yanıt veren Murat Ongun, "PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci" dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz'
Kaynak: İHA
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mehmet ersoy, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB'nin açıklamasına bakanlıktan cevap! Soylu'nun terörist dediği isimle ilgili bakanlık farklı, belediye farklı konuşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'nin açıklamasına bakanlıktan cevap! Soylu'nun terörist dediği isimle ilgili bakanlık farklı, belediye farklı konuşuyor - Son Dakika
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