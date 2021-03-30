Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı - Son Dakika

Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı

30.03.2021 15:40

Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldıİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 2017 yılında trafik kazalarında 7 bin 400 kişinin hayatını kaybettiğini ve bakanlık olarak yürütülen proje ve çalışmalarla bu rakamın 2020 yılında 4 bin 866'ya kadar...

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 2017 yılında trafik kazalarında 7 bin 400 kişinin hayatını kaybettiğini ve bakanlık olarak yürütülen proje ve çalışmalarla bu rakamın 2020 yılında 4 bin 866'ya kadar gerilediğini ifade etti. Ersoy, 2019 yılının şubat ayında başlattıkları öncelik yayanın kampanyasıyla yaya ölümlerinde 1 yıl içinde yüzde 22 oranında azalma sağlandığını söyledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Eskişehir'de bakanlığın 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' sloganıyla yürüttüğü yayalara öncelik projesinin etkinliğine katıldı. Şehre gelişinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy, Odunpazarı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'na geldi. Buradaki yaya önceliği programına Bakan Yardımcısı Ersoy ve Vali Ayyıldız'ın yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile öğrenciler katıldı.

'KAZALARDA KAYIPLAR 4 BİN 866'YA KADAR İNDİ'

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindeki öğrenciler, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçerken, yol zemininde beyaz olan yaya geçidi çizgilerini kırmızıya boyadı. Son yıllarda İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü projelerle kaza oranları ve kayıpları en aza indirmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Son yıllarda İçişleri Bakanlığı olarak bir çok alanda insan odaklı hizmetlerimizi, yoğunlaştırmaya ve toplumumun her kesiminin, bu hizmetleri farkındalığını arttırarak desteklerini almaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız kampanyanın adı, 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz'. Trafikte ülkemize ve bizim toplumumuza yakışmayan, çok ağır kayıplar verdiğimiz yıllardan geliyoruz. Avrupa Birliği ortalamalarının çok üzerinde, yıllık kayıplarımız oluyordu. 2017 yılında trafik kazalarında kaybettiğimiz can sayısı 7 bin 400'dü. O yıldan bu zamana değerli Bakanımız Süleyman Soylu öncülüğünde yürüttüğümüz projelerle, çalışmalarla, kampanyalarla, basının ve halkımızın desteğiyle her alada yürüttüğümüz faaliyetlerle arkadaşımızın yoğun denetimleriyle bu sayıyı 2020 itibariyle bugün 4 bin 866'ya kadar indirdik. Bundan sonra da aynı hassasiyetle devam ederek, hedefimiz bunu Avrupa Birliği ortalamalarının oldukça aşağısına indirmek' dedi.

'YAYA ÖNCELİĞİ PROJESİ ÖLÜMLERİ YÜZDE 22 DÜŞÜRDÜ'

2018 yılı ekim ayında yaya geçidi kuralının mecliste kabul edilerek kanun haline geldiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Ersoy, bu sayede 1 yılda yaya ölümlerinin yüzde 22 oranında azaldığını açıkladı. Ersoy, 'Meclisimizin kabul ettiği bir kanunla, trafik işaretlerinin ve ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde yayaya öncelik kuralı getirildi. Bunun üzerine 2019 yılının şubat ayında 'öncelik yayanın' kampanyasını başlattık. O günden bu yana yaya ölümlerinde de 1 yıl içinde yüzde 22 oranında bir azalma sağladık. Bugün tekrar bu kampanyamıza dikkat çekmek ve sizlerin de destekleriyle halkımızın bu alandaki farkındalığını arttırmak ve insana saygımızın en güzel örneklerinden biri olduğuna inandığımız yaya geçitlerinde yayalara öncelik verme kuralımızı bir kez daha hatırlatmak üzere bugün 'yaya geçitleri kırmızı çizgimizdir' diyerek kampanyamızı bir kez daha milletimize, toplumumuza hatırlatmayı amaç edindik? şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, programın ardından trafik uyarısı levhaları taşıyan öğrencilerle sohbet ederek programdan ayrıldı.

Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı
Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı

Atatürk Bulvarı, Erol Ayyıldız, mehmet ersoy, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ESKİŞEHİR İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı - Son Dakika


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