Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Adana'ya geldi
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Adana'ya geldi

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ı, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlamak üzere Adana'ya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Adana'ya geldi, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ı, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlamak üzere Adana'ya geldi.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte sabah saatlerinde Adana'ya gelen İnce'yi havaalanında Vali Vekili Murat Süzen ile askeri ve mülki erkan karşıladı.


İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, havaalanında düzenlenen karşılamanın ardından Şehit Özel Harekat Polisi Ali Uçar için düzenlenecek törene katılmak üzere Hatay'a hareket etti. - ADANA

Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
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