İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı Valiliği ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı Valiliği ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı Valiliği ziyaretinde konuştu Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçişleri Bakanlığımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği başta olmak üzere AFAD, nüfus, göç ile uyuşturucu, terör, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele olmak üzere birçok alanda hizmetlerini illerimizde ve ilçelerimizde bütün yurdumuzun her...

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı Valiliği ziyaretinde konuştu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçişleri Bakanlığımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği başta olmak üzere AFAD, nüfus, göç ile uyuşturucu, terör, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele olmak üzere birçok alanda hizmetlerini illerimizde ve ilçelerimizde bütün yurdumuzun her köşesinde sürdürmeye çalışıyor." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İnce, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Muhterem İnce, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde yapılan yatırımlarla Ağrı adının sık sık duyulduğunu söyledi.

İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES)projesi kapsamında Ağrı'ya geldiklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği başta olmak üzere AFAD, nüfus, göç ile uyuşturucu, terör, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele olmak üzere birçok alanda hizmetlerini illerimizde ve ilçelerimizde bütün yurdumuzun her köşesinde sürdürmeye çalışıyor. Buradaki asıl hedefimiz, vatandaşın memnuniyetidir. 2019 yılında biz vatandaşımızın memnuniyetini esas alan bir seferberlik ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun önderliğinde İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) adı altında bir proje geliştirdik."

İnce, İZDES projesini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada değerlendirme toplantıları yapacağız, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapacağız. Buradaki çalışmaların nasıl gittiğine ilişkin birlikte değerlendirmeler yapacağız. Buradan elde ettiğimiz çıktıları diğer illerle karşılaştırıp güzel örnekleri yaymaya, hizmetlerde bir aksama varsa bunları derhal gidermeye çalışacağız. Asıl amacımız vatandaşımızın mutlak memnuniyetini sağlamak."

İnce, daha sonra beraberindeki heyetle basına kapalı izleme ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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