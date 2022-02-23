İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Batman Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Batman Belediyesini ziyaret etti, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen İnce, Batman Belediyesine geçti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile görüşen İnce, burada düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Kentte yürütülen projeler ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgi alan Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra belediye tarafından kente kazandırılan Sağlıklı Yaşam Parkı ve Karabağ Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Parklarda vatandaşlarla görüşen İnce, çocuklarla da yakından ilgilenerek, onlara oyuncak hediye etti.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında belediye hizmetlerinin nasıl gittiği, hangi aşamaya geldiği ve önümüzdeki süreçte hangi çalışmaların yapılacağı konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi.

"Batman Belediyesi borcunu ödeyemeyen, hizmet üretemeyen, ne yaptığını bilemeyen bir belediyeden, borçlarını ödeyen, gelirlerini artıran ve halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri üreten bir belediye konumuna geldi." diyen İnce, bunda emeği geçen Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediye çalışanları ve Batman halkına teşekkür ettiklerini belirtti.

"Modern bir şehir için imar planının oluşturulduğunu gördük"

Batman Belediyesinin sunduğu hizmetlere de değinen İnce, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada araç parkı yenilendi ve çok gelişti. Asfalt yollar arttırıldı. Toplam 194 kilometre asfalt son dönemde yapıldı. Kaldırım taşları yenilendi, yeşil alanlar artırıldı, yeni parklar yapıldı. Özellikle son dönemde 20 park inşa edildi, içme suyu hattı yenilendi, depolama sistemi arttırıldı ve yenilendi. İtfaiye binası yenilendi, belediye hizmet binasının inşası devam ediyor. Yeni pazar yerleri yapıldı, muhtar evleri oluşturuldu. Şu ana kadar 20 muhtar evi yapıldı. Her şeyden önemlisi Batman'a imar planı gerçekleştirildi. Özellikle bunun getirisi çok olacak. Modern bir şehir için imar planının oluşturulduğunu gördük."

Kente estetik katan çalışmaların da yürütüldüğüne işaret eden İnce, kadınlara ve gençlere çok önem verildiğini, kadınlara yönelik aile hizmetlerinin arttırıldığını, kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin desteklendiğini, Batman'da bir kadın konukevi yapıldığını gördüklerini bildirdi.

İnce, kente modern bir hayvan barınağının kazandırıldığını da kaydetti.

"Modern dünyanın şehirciliğinin Batman'da yapıldığını gördük"

Vahşi depolamadan modern depolamaya geçilerek katı atık tesislerinde buna uygun bir yapı oluşturulduğunu, burada üretilen elektriğin ekonomiye kazandırıldığını dile getiren İnce, sosyal hizmetlere ağırlık verildiğini, taziyevine yönelik cenaze hizmetlerinin yürütüldüğünü belirtti.

İnce, spora önem verildiğini, önceki dönemde çok farklı hizmetlerde görevlendirilen spor ile ilgili çalışanların yeniden spora kazandırıldığını ifade ederek, bu sayede sporda Batman'ın adının yeniden duyulmaya başlanmasını memnuniyetle tespit ettiklerini söyledi.

Belediye çalışmalarının yürütülmesinde Batman halkının verdiği desteğin önemli olduğuna dikkati çeken İnce, "Onların bu katkısı ve desteği olmasa bu çalışmaların üretilmesi mümkün değil." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Batman Belediyesinde halka hizmetin hakka hizmet anlayışıyla yapılmaya çalışıldığını, modern dünyanın şehirciliğinin Batman'da yapıldığını, bu çalışmaların üretildiğini gördük." ifadelerini kullandı.