İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı

30.04.2022 12:25

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara'da bayram öncesinde trafik denetimlerine katılarak sürücülere emniyet kemeri ve hız sınırı konusunda uyarılarda bulundu. İnce, sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlayıp araçlarda bulunan çocuklara da hediyeler dağıttı.

İnce, tedbirlerin 29 Nisan itibariyle başladığını ve 9 Mayıs'a kadar da devam edeceğini bildirirken bu süre zarfında toplam 208 bin 900 personel ile sahada olacaklarını aktardı.

"Amacımız bayramın huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak"

Trafik kontrol noktasında konuşan İnce, emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulunarak, "Her bayram olduğu gibi bu Ramazan'da da İçişleri Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi, gidecekleri yerlere sağlık içerisinde kavuşmaları ve dönüşlerini yapmaları için bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirlerin sahada uygulanması amacıyla da başta bakanımız olmak üzere bakanlığımızın üst yöneticileri, genel müdürlerimiz, illerde valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve sıralı bütün görev arkadaşlarımızla beraber yollarda özellikle bayram süresince vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını bizzat şahit olup, ani müdahaleler gerekiyorsa eğer ani müdahale etmek amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. Biraz önce vatandaşlarımızla duygularımızı paylaştık, onlara hatırlatmalarda bulunduk. Amacımız bayramın huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak. Kazaların sıfıra indiği günler hep birlikte yakalamak eğer istersek vatandaşlarımızla birlikte yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü bunu yapabilmek için aşırı hız yapmamak gerekiyor. Araç kullanan sürücülerin cep telefonu kullanmamaları gerekiyor. Emniyet kemerini takmak çok önemli. Ön ve arka koltuktaki yolcuların mutlaka kemer takmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

"Müdahaleleri anında yapmak için tüm tedbirleri aldık"

Trafikteki engelleyici durumların önüne geçmek adına bütün tedbirlerin alındığını belirten İnce, "Bu bayrama özel ve daha fazla önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de motosiklet denetimleri ve motorlu bisiklet denetimleri. Bu araçların da özellikle trafikte engelleyici durumlarını tespit edip müdahaleleri anında yapmak için tüm tedbirleri aldık. Yine bu tedbirleri uygularken en fazla önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de 'Yüz Yüze İletişim'. Yüz yüze iletişim ile vatandaşlarımıza bu kuralları tekrar tekrar hatırlatarak unutmamalarını sağlamak, bunlara rehberlik etmek. Hem bayram günlerimiz de hem normal günlerimizde kazasız bir sonuçla karşılaşırız diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bayramınız kemerli olsun"

İnce, konuşmasının devamında bu yıl kullanılacak olan mottoya dikkat çekerek, "Her trafik bayram kampanyamızda bir mottoyla bunu vatandaşlarımıza duyurduk. Bunların akılda kalmasını sağlamak amacıyla bunları yapıyoruz. Bu seneki mottomuz da 'Bayramınız Kemerli Olsun'. Buradaki emniyet kemerinin önemini vurgulamak ve kullanımını arttırmak için böyle bir mottoyu tercih ettik. İnşallah vatandaşlarımızın bayramı kemerli olur ve huzur içerisinde geçer" dedi. - ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika


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