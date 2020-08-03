İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Bozüyük'te trafik denetimine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ülkede 2019'da trafik kazalarındaki ölüm oranlarının 2015 ile kıyaslandığında yüzde 27 düştüğünü, bunu sıfırlamanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

İnce, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kurban Bayramı'nın son gününde polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Eskişehir, Kütahya ve Sakarya'yı birbirine bağlayan D-200 Bilecik-Eskişehir kara yolunun Bozüyük sınırları içindeki polis uygulama noktasında denetimleri inceleyen İnce, jandarma ve emniyet görevlileriyle bayramlaştı.

İnce, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğini sağlamak için bazı tedbirleri hayata geçirdiğini, bayramda 7 günü kapsayan önlem paketini uyguladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve 162 bin 832 trafik personelinin denetimde olduğunu anlatan İnce, şöyle konuştu:

"Tek amacımız vatandaşların güvenli şekilde yolculuklarını yapmaları ve hiçbir trafik kazasıyla karşılaşmadan yolculuklarını bitirmeleridir. Bu tedbirlerin verimliliğini almaya başladık. 2015'teki trafik kazalarındaki ölüm oranlarımızla 2019 yılındaki ölüm oranlarımızı kıyasladığımızda, yüzde 27'lik düşüş söz konusu. Bunu sıfırlamak gayretindeyiz.

Sahada bütün arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah bu gayretlerle bu işi başaracağız. Tabii bunu yapmamız için vatandaşlarımız da çok destek veriyor. Onların desteğiyle hız mesafemizi, hız limitlerine uyarak tamamlarsak, takip mesafesine uyarsak, emniyet kemerini tüm yolcularımız takarsa, sürücülerimiz sürüş esnasında cep telefonu kullanmazsa ve önemli noktalardan dinlenmeden yorgun şekilde yola çıkmazsak, her 2 saatte 10 dakika dinlenmeyi tercih edersek, bunu başarırız diye düşünüyorum."

Trafik ekiplerince durdurulan sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan İnce, araçlardaki çocuklara da hediyeler verdi.

Bakan Yardımcısı İnce'ye, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal eşlik etti.