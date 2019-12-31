İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaklaşık 317 bin polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi ve korucularla bu gece görevde olduklarını belirterek, "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven ortamında sağlıkla yeni yıla girmelerini sağlamak.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaklaşık 317 bin polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi ve korucularla bu gece görevde olduklarını belirterek, "Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven ortamında sağlıkla yeni yıla girmelerini sağlamak." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bütün amacımız vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güven...

Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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