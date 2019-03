İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Çanakkale Şehitleri Anma Programına Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Bize düşen yaşadıklarımızı unutmamak, gerekli dersleri çıkarmak ve elbette ki acıların tekrar yaşanmadığı bir gelecek için çalışmaktır" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında İçişleri Bakanlığı tarafından, 18 Mart şehitlerini anma günü programı düzenlendi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve şehit aileleri katıldı. Kahvaltı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Şehit babası Emekli Astsubay İsmail Palaz, kendi yazmış olduğu şiiri seslendirdi.



Türk milletinin, tarihin her döneminde vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiğini belirten Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Çanakkale Savaşı yüzyılımızın en büyük savaşlarımızdan biridir. Çanakkale, asırlarca dört kıtada at koşturan bir milletin onca yorgunluğuna rağmen varlığını ve bağımsızlığını devam ettirme uğruna ayağa kalkışın ve yeniden dirilişin destanıdır. Sadece asil Türk milletinin kahramanlarınca verilen zaferin adıdır. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayanlar ve onların sahip olduğu ruhtu. Bizim inancımıza göre vatan toprakları kan ile yoğrulmuş, bedeli can ile ödenmiş coğrafya parçası anlamına gelir. Çanakkale bize bir kez daha öğretmiştir ki yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı kimse indiremeyecekti. Bu aziz milletin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla muvaffak olamayacaklardır" şeklinde konuştu.



Bu zaferin bir saatte anlatmakla bitmeyeceğini söyleyen Orgeneral Çetin de, "Çanakkale Zaferi, 257 bin şehit vererek 'Çanakkale geçilmez' destanını yazdıran atalarımızın bize armağan edilen bir destandır. Siz şehit aileleri, milletimizin bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya 'Vatan sağ olsun' diyerek haykıran ve yarınlarımıza güvenle bakmamızı sağlayan en güzide bireylersiniz. Şehitlerimize ebediyen şükran borçluyuz. Her zaman vefa dolu gönlümüzde yaşayacaksınız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Jandarma Genel Komutanlığı'nın mensupları olarak, bugün milli bilincimizi oluşturan değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki en büyük bağ olan şanlı şehitlerimiz bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Başta büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.



"Üzerinde hesaplar yapılan bir ülkedeyiz"



Şehitlerimizin, gazilerimizin ve şehit yakınlarının haklarını asla ödeyemeyeceklerini vurgulayan Bakan Yardımcısı İnce ise, "Bize düşen yaşadıklarımızı unutmamak, gerekli dersleri çıkarmak ve elbette ki acıların tekrar yaşanmadığı bir gelecek için çalışmaktır. Çanakkale Zaferi'ndeki kahramanlık hikayelerini anlatmaya kalksak bu birkaç gün sürecektir. Bulunduğu konum itibariyle daima sahip olunmak istenen, üzerinde hesaplar yapılan bir ülkedeyiz. Mermilerin havada çarpıştığı, karada ayrı denizde ayrı zaferin kazanıldığı imanla, aşkla, cesaretle mücadele verdiğimiz Çanakkale Savaşı'ndan tutun da sivillerin, tankların önüne yattığı kurşunların üzerine yürüdüğü 15 Temmuz'a kadar bu milletin karakteri hiç değişmedi. Milletin tamamı bu mücadelenin içindedir" ifadelerini kaydetti.



"Bu ruh bizi ayakta tutan ruhtur"



15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'in cenazesinde şehidimizin babasının emri veren komutana sarıldığını kaydeden İnce, "İşte bu ruh bizi ayakta tutan ruhtur. Bunu başka bir ülkede görmemiz iddia ediyorum ki mümkün değildir. Burası tarih boyunca bir merhamet yurdu olarak da var olmuştur. Biz İspanya'da zulümden kaçan Yahudilere kucak açtık, Bulgaristan'daki zulümden kaçan soydaşlarımıza kucak açtık. Bugün de Suriye'de ölümden kaçan insanlarımıza kucak açtık. Hiç merak etmeyin Türkiye bu işten zarar görmemiştir, görmeyecektir" açıklamasında bulundu.



Program sonunda şehit ailelerine içinde kalem, tülbent, kravat ve polis bebek olan hediye paketleri dağıtıldı. - ANKARA

