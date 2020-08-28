İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, İpek Er'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, İpek Er'in ailesine taziye ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanı Muhterem İnce, Batman'ın Beşiri ilçesinde cinsel saldırı mektubu bıraktıktan sonra intihar eden İpek Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, İpek Er'in ailesine taziye ziyareti, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Muhterem İnce, Batman'ın Beşiri ilçesinde cinsel saldırı mektubu bıraktıktan sonra intihar eden İpek Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er (18), 16 Temmuz günü, Siirt'te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılan İpek Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede,18 Ağustos günü yaşamını yitirdi. İpek Er'in ölümünün ardından cinsel saldırı iddiasıyla 19 Ağustos günü gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanan Musa Orhan, 26 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dün çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İpek Er'in ailesinin yaşadığı Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak köyüne gelerek, aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu. Beraberindeki Batman Valisi Hulusi, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı ile birlikte Er ailesini ziyaret eden İnce, devlet olarak ailenin yanında olduklarını, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, Musa Orhan'ın hem idari hem de adli olarak hakettiği cezayı alması için çalışacaklarını ifade etti.

İnce, ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başsağlığı mesajını da iletti.


Süleyman Soylu, Beşiri, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, İpek Er'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Demir hırsızları, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek         
15:11
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor         
14:30
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı         
14:27
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü         
14:18
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu         
13:58
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı         
12:37
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın         
12:10
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu         
11:32
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı         
11:15
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı         
10:59
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı         
10:55
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu         
10:55
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi         
09:58
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı         
21:28
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti         
21:25
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 18:30:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, İpek Er'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei