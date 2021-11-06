İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Şehit yakınına yapılan saldırıları kınıyoruz - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği Tahir Gümren'in şehit yakını olmadığı yönünde tezvirat yapıldığını belirterek, "Bir şehit yakınına yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz" dedi.

İnce, Twitter hesabından açıklama yaptı. İnce, "1997'de, Bingöl Gözer köyü yaylasında şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren önce ağır hakarete uğradı, şimdi de 'şehit yakını değil' diye tezvirat yapılıyor. Bir şehit yakınına yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz" dedi.