İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den şehit Gedik'in ailesine ziyaret - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şehit piyade er Selim Gedik'in, Sakarya'nın Karapürçek ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in (87) cenaze törenine katılmak üzere ilçeye gelen İnce, programın ardından beraberinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ile şehit Gedik'in babası İlyas ve annesi Ülviye Gedik'in evine gitti.

İl Müftüsü Hasan Başiş'in dua ettiği ziyarette, İnce ve Vali Kaldırım aileye Türk bayrağı takdim etti.

İnce ve Kaldırım ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, daha sonra şehit Gedik'in kabrine giderek dua etti.

Hakkari'de 19 Ocak 2021'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Er Selim Gedik, kaldırıldığı hastanede 24 Ocak'ta şehit olmuştu.