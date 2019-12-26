İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Edirne'de düzensiz göçle mücadele konusunda çok başarılı çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Yardımcısı İnce, çeşitli ziyaretler için geldiği Edirne'de programına Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret ederek başladı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan İnce, mülki idare amirliğine 26 yıl önce başladığı kültür, turizm ve tarım kenti Edirne'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İnce, pek çok alandaki çalışmalarıyla vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan İçişleri Bakanlığının, vatandaş odaklı hizmetlerinden olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamındaki çalışmaların nasıl yürütüldüğünü ve aksaklıkların olup olmadığını görmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gün boyu çeşitli toplantılar yapacaklarını ve ziyaretlerde bulunacaklarını vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"(İnsanı yaşat ki devlet yaşasın) anlayışıyla hareket etmeye çalışıyoruz. 'Devleti temsil etmek ancak milletin gönlünü kazanmakla olur' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları sürdürme gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu çalışmamız ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur.

Önümüzdeki dönemde benzer projelerle bu süreçleri devam ettireceğiz. Amacımız bürokrasinin daha az olduğu, vatandaşımızın devletten kamu hizmetlerini çok daha hızlı alabildiği ortamı gerçekleştirmektir. Bunun için de İçişleri Bakanlığı olarak merkezdeki bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Yaklaşık 2 bin civarındaki hizmetlerimizde istenen bürokratik evrakları yüzde 50 azaltmış durumdayız, bunları bin civarına indirdik. Bu tür çalışmaları hızlı şekilde devam ettireceğiz."

Tedbirler daha da artacak

Bir basın mensubunun düzensiz göçle mücadele konusundaki bir sorusunu da cevaplayan İnce, düzensiz göçle mücadele kapsamında doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar üst düzey tedbirler yürütüldüğünü vurguladı.

Tedbirlerin artırılarak devam ettirileceğinin altını çizen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzensiz göçle mücadelede Edirne çok başarılı çalışmalar yürütüyor. Direkt sonuç alıcı çalışmaları yürütüyor arkadaşlarımız. Hakikaten biz yaptığımız değerlendirme toplantılarında hep Edirne'yi örnek gösteriyoruz. Bu konuda Edirne'ye özel uygulanan usuller de var. Bu tedbirlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ama düzensiz göçteki asıl sonuç alma ve kaynağında yok etme yöntemini kesinlikle geliştirmemiz lazım. Göçü tetikleyen sebepleri belirleyip, onları kaynağında tutup, hiç başlamadan engellenmesi önemlidir. O gayretler içerisinde de tedbirlerimizi alıyoruz."