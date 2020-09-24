İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Hakkari Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı İnce, Bulvar Caddesi'nden esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yapılan asfalt çalışmalarını denetledi. Bu yıl faaliyete giren Ulu Cami'yi gezen İnce, 112 Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) de incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı İnce'ye Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve kurum amirleri eşlik etti. Devam eden çalışmalar hakkında Vali Akbıyık'tan bilgi alan İnce, kentte yaşayanların huzur, asayiş ve güven içerisinde yaşadıklarını ve yüzlerinin güldüğünü söyledi.

'TERÖR BELASINDAN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ'İnce, terör belasından ülkeyi kurtardıkça insanların yüzünün güldüğünü ve huzur içerisinde yaşadıklarını belirterek, şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere teröristlerin en kısa süre içerisinde yok olması ve bunların bertaraf edilmesi yönünde talimatları var. Sayın bakanımızın önderliğinde bu çalışmalarımızı, projelerimizi yürütüyoruz. En kısa sürede inşallah terör belasından ülkemizi, milletimizi tamamen kurtaracağız. İnsanlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamış olacağız. Bu minvalde bakanlığımızın Hakkari'deki projelerinin nasıl gittiğini, yürütülen projelerin ne noktada olduğu, bundan sonraki projelerin nasıl olması gerektiğini değerlendirme fırsatı bulduk. 112 merkezimizin Hakkari'de güzel hizmetlere başladığını ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam ettiğini gördük. Bakanlığımızın projelerinin yanında 18 Ekim 2019 tarihinden itibaren Hakkari Belediye Başkanlığı, valimizin vekilliğinde hizmetlerini yürütüyor. Sayın valimiz ve ekibini tebrik ediyorum. Onların kısa sürede gerçekleştirdikleri bu büyük başarıyı kutluyorum." İnce temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Hakkari, Bakan, Huzur, 112, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de - Son Dakika

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