İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Hakkari'de - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Hakkari Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı İnce, Bulvar Caddesi'nden esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yapılan asfalt çalışmalarını denetledi. Bu yıl faaliyete giren Ulu Cami'yi gezen İnce, 112 Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) de incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı İnce'ye Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve kurum amirleri eşlik etti. Devam eden çalışmalar hakkında Vali Akbıyık'tan bilgi alan İnce, kentte yaşayanların huzur, asayiş ve güven içerisinde yaşadıklarını ve yüzlerinin güldüğünü söyledi.