İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır"

31.03.2021 01:24

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır" İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaya farkındalığı için kırmızı çizgi çekti Kırmızı çizgi uygulaması İzmir'de de başladı İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaya geçidine dikkat çekmek için 81 ilde...

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaya farkındalığı için kırmızı çizgi çekti

Kırmızı çizgi uygulaması İzmir'de de başladı

İZMİR - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaya geçidine dikkat çekmek için 81 ilde başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında İzmir'deki programa katıldı. Yaya geçidine kırmızı çizgi çeken Bakan Yardımcısı İnce, "Bu tür kampanyalarla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da vatandaşlarımızın destekleri ile bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığının başlattığı ve yayalara öncelik tanınmasını amaçlayan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması, 81 ilde olduğu gibi İzmir'de de başladı. Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

"Hedefimiz; sıfır can kaybıdır"

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, kırmızı çizgi programında yaptığı konuşmada, "'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' diyoruz; çünkü trafik güvenliği ciddi bir meseledir" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce, "Aynı diğer güvenlik alanlarımız gibi trafik güvenliği de en ciddi alanlarımızdan bir tanesidir. Çok can kayıpları verdik, çok acılar çektik, çok sıkıntılar çektik. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bundan sonra böyle acıları bir daha yaşamasın. Trafik konusunda can kaybımız olmasın istiyoruz. Hedefimiz; sıfır trafik kazası, sıfır trafik kazalarında sıfır can kaybıdır. Bunun için çok çalışıyoruz. Bugün 81 ilimizde böyle bir kampanya başlattık. Yaptığımız çalışmalar ve kampanyalar ile 2018-2020 yılları arasında yaya can kayıplarını yüzde 34.8 azalttık. Bu yeter mi? yetmez. Hedefimiz; sıfır can kaybıdır. Yine Birleşmiş Milletler nezdinde 2011 ile 2021 yılları arasında trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini bütün dünyada gerçekleştirebilen iki ülkeden biriyiz" diye aktardı.

"Esas olan insan hayatıdır"

Bakan Yardımcısı İnce, şöyle devam etti:

"'Öncelik yayanın, öncelik hayatın', 'yayalar kırmızı çizgimiz' diyoruz; çünkü esas olan insan hayatıdır. İnsanı ön plana koyan projelerdir bunlar. İnsanımızı yaşatmak, hayatta kalmalarını sağlamak, bu tür güzel projelerle mümkün olabilecektir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın trafik güvenliği konusunda açıklamaları olmuştu. Trafik güvenliği strateji belgesini açıkladı. 2021-2030 yılları arasında uygulanacak bir belgeydi. Aynı zamanda 2023 yılına kadar uygulayacağımız trafik güvenliği eylem planını da açıkladı. Biz ondan aldığımız talimatlar ve bu belgelerde yer alan yol haritası ile önümüzdeki süreci hep birlikte yürüteceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı İnce, öğrencilerle birlikte yaya geçidindeki çizgiyi kırmızıya boyadı. Törene ayrıca; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve diğer yetkililer katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır

Muhterem İnce, 30 Mart, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: 'Hedefimiz; sıfır can kaybına ulaşmaktır' - Son Dakika


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