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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İZDES çalışması için Nevşehir'de

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, vatandaşların kamu hizmetlerinden memnun kalmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışması için Nevşehir'e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İZDES çalışması için Nevşehir'de, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, vatandaşların kamu hizmetlerinden memnun kalmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışması için Nevşehir'e geldi.

İZDES kapsamında kamu kurumları ve STK temsilcileri ile toplantı yapmak üzere kente gelen İnce, programına Valilik ziyaretiyle başladı.


Vali İlhami Aktaş ve protokol üyelerince karşılanan İnce, tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı.


Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan İnce, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışı ile hareket ettiklerini, bu çerçevede Nevşehir'deki kamu hizmetlerinin durumunu değerlendireceklerini söyledi.


Nevşehir'de söz konusu hizmetlerin aksamadan yürüdüğünü görebildiklerini dile getiren İnce, varsa eksik ve sorunları gidereceklerini kaydetti.


İZDES ile 81 ilde İçişleri Bakanlığını ilgilendiren kamu hizmetlerinin nasıl yürüdüğü, vatandaşların bu konudaki memnuniyeti, aksayan yönler varsa bunlara acil müdahale, memnuniyet verici çalışmalar varsa bunları tespiti konularını değerlendirdiklerini belirten İnce, şöyle konuştu:

"Güvenlik konuları başta olmak üzere trafik, uyuşturucu ile mücadele, AFAD ve göç hizmetleri, nüfus hizmetlerinin nasıl yürüdüğünü yerinde görerek ve vatandaşlarımızın temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirme yapıyoruz. Nevşehir bizim güzide ve özel bir ilimiz. Burada hizmetlerin çok güzel bir şekilde yürütüldüğünü Ankara'dan görüyoruz. Kamu hizmetleri aksatılmadan yürütülmeye çalışılıyor. İşleyiş esnasında belki ihtiyaçlar olabilir. Kaynak sıkıntıları olabilir. Bu anlamda bizler de merkezden Bakanlık olarak müdahil olmamız gereken alanlar olabilir. Bunları değerlendireceğiz."

Ziyaretin ardından İnce, kamu kurumlarının yöneticiyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı yapıldı.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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