İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Manisa'da trafiği denetledi - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik denetimine katıldı.

Bakan Yardımcısı İnce, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek için Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğindeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan standı inceleyen İnce, sohbet ettiği sürücü ve yolculara çeşitli hediyeler verdi.

Bayramda 162 binden fazla personel görev yapacak

Muhterem İnce, gazetecilere, 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında bayram süresince 162 binden fazla personelin görev yapacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yaptığını belirten İnce, "Bu kapsamda çeşitli eğitimler, bilgilendirme çalışmaları ve kampanyalar düzenliyoruz." dedi.

İnce, bayramlarda trafik yoğunluğunun arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bayramlar bilindiği üzere trafik hareketliliğinin en yoğun olduğu günler. Trafik kazalarının, kaza riskinin de en yoğun olduğu günler. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı olarak Bakanımızın imzası ile bir genelge yayınladık. Bu genelge kapsamında 7 günü kapsayan bir denetim, çalışma eğitim ve bilgilendirmeyi içeren bir paket hazırlandı. Bayram boyunca sahadaki arkadaşlarımızın bu konuda alınan tedbirleri nasıl uyguladığını yerinde görüyoruz. 162 bin civarında arkadaşımız bayram boyunca trafik konusunda görev yapacak ve sahada olacak. Yaklaşık 23 bin civarında arkadaşımız da gün içinde faal olarak çalışacak."

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin trafik denetleme çalışmalarına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım eşlik etti.