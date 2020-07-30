İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Manisa'da trafik denetimine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Manisa'da trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Manisa'da trafik denetimine katıldı, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimine katıldı. Sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran İnce, "Sürücülerimiz hız limitlerine, takip mesafesi kurallarına uyarlarsa, şerit değiştirmeyi kuralına göre yaparlarsa, sürücülerimiz cep telefonu kullanmazsa, araç içerisindeki herkes emniyet kemerlerini takarlarsa biz bu işi başarabiliriz" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek için Manisa'nın Salihli ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ndeki uygulama noktasını ziyaret etti. Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından Ankara- İzmir E96 Karayolunun Salihli çıkışındaki trafik kontrol noktasını ziyaret eden İnce, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Samet Taştan tarafından karşılandı.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan İnce, sürücülerle sohbet etti. Emniyet kemeri takılı olmayan yolcuya, emniyet kemerini taktıran İnce sürücülere ve çocuklara çeşitli bayram hediyesi verdi.

"Trafikte daha iyiye"

Jandarma Komutanlığı standını gezen İnce, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında bayram süresince 162 binden fazla personelin görev yapacağını söyledi. İnce, "Trafik kazalarını en aza indirmek, trafik kazalarındaki ölümleri sıfırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü böyle bir hedefimiz var. Trafik Güvenliği Strateji Uygulama Belgemizi hazırladık. Bu belge kapsamında da 81 Valiliğimiz ile bunu paylaştık. Çeşitli eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları yapıp, kampanyalar yapıyoruz. Hatalı sürücüye kırmızı düdük, bu yolda hep birlikteyiz gibi kampanyaları daha önce uygulamıştık. Bu senede trafikte daha iyiye sloganla yola çıktık. Amacımız trafikteki kazaları ve ölümlü kazaları sıfırlamaktır. Bu anlamda Manisa başarılı çalışmalar yapan illerimizden bir tanesidir. Manisa'da bu anlamda çok güzel ve başarılı çalışmalar yürüten illerimizden bir tanesi. Valimizin koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüzün, Jandarma Komutanlığımızın ve özellikle trafik alanında çalışan arkadaşlarımızın çok ciddi gayretleri var. 2015 yılında trafik kazalarındaki ölüm sayımız 7 bin 530 idi, 2019 yılında bu sayı 5 bin 732'ye indi. Yani yüzde 27'lik bir azalma oldu" dedi.

"Bayramda 162 bin personel görev yapacak"

Bakan Yardımcısı İnce konuşmasına şöyle devam etti: "Bayramlar bilindiği üzere trafik hareketliliğinin en yoğun olduğu günler. Trafik kazalarının kaza riskinin de en yoğun olduğu günler. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı olarak Bakanımızın imzası ile bir genelge yayınladık. Bu genelge kapsamında 7 günü kapsayan bir denetim, çalışma eğitim ve bilgilendirmeyi içeren bir paket hazırlandı. Bayram boyunca sahadaki arkadaşlarımızın bu konudaki alınan tedbirleri nasıl uyguladığını yerinde görüyoruz. 162 bin civarında arkadaşımız bayram boyunca trafik konusunda görev yapacaklar sahada olacaklar. Yaklaşık 23 bin civarında arkadaşımızda gün içerisinde faal olarak çalışacak."

"Yeter ki kurallara uyalım"

Denetimlere, özellikle otobüs denetimlerine çok önem verdiklerini anlatan İnce, sivil denetimler yaptıklarını, jandarma ve emniyetin müfettişlerinin sivil olarak denetim yaptığını söyledi. Hem havadan, hem karadan denetimleri sürdürdüklerini belirten İnce, 50 noktada kazaların yoğunlaştığını tespit ettiklerini sözlerine ekledi. İnce, "Sürücülerimiz hız limitlerine uyarlarsa, takip mesafesi kurallarına uyarlarsa, şerit değiştirmeyi kuralına göre yaparlarsa, sürücülerimiz cep telefonu kullanmazsa, araç içerisindeki herkes emniyet kemerlerini takarlarsa biz bu işi başarabiliriz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. İnşallah kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güzel bir bayram ve günler geçiririz" dedi. - MANİSA

Kurban Bayramı, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 06:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Manisa'da trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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