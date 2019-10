İçişleri Bakan Yardımcısı İnce muhtarlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikle muhtarlar gününü kutladı. Bir salonda gerçekleşen buluşmaya Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kurum müdürleri, bin 47 muhtar katıldı.

"Elimizdeki kayıtlar 1829 yılında muhtarlık seçimi yapıldığına işaret ediyor"

Muhtarlara hitap eden Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, her birinin muhtarlar gününü ayrı ayrı tebrik ettiğini söyleyerek söze başladı. İnce, "İnşallah daha nice böyle güzel günlerle bir araya gelmeyi, birlikte bu aziz millete hizmet etme şerefine nail olmayı cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, mutlaka bileniniz vardır. Muhtarlar bu topraklar üzerinde seçimle gelen en eski devlet görevlisidir. Elimizdeki kayıtlar 1829 yılında muhtarlık seçimi yapıldığına işaret ediyor. Tabi muhtarlığın diğer seçimlere göre farklı bir durumu söz konusudur. Muhtarlık bir yanıyla devlettir, diğer yanıyla da millettir. Ama en önemlisi milletin iradesidir, milletin sesidir. Dolayısıyla bir ülkenin meselelerini çözmek isteyen millettin memnuniyetini temin etmek isteyen her yöneticinin yolu muhtarlıktan geçme durumundadır. ve bu iş bizim kurulu devlet geleneğimizde olan bir iştir. Hemen hepimizin hayatına mutlaka bir iz bırakan bir şekilde hayatlarımıza temas eden bir iştir. Böylesine önemli bir görevi Diyarbakır'da ifa ediyorsunuz" dedi.

"Bin 47 mahallenin halkın güveni ile ve oyu ile seçilmiş muhtarlarımız var"

Bugünün 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhurbaşkanının muhtarlara verdiği önem ve değer doğrultusunda ilan edilen ve muhtarların varlığının, katkılarının, çabalarının çok güçlü bir şekilde hatırlanmasına vesile olan bir gün olduğunu belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, ise şöyle konuştu.

"Muhtarlar dernek başkanımız konuşmasında söyledi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin geriye dönük son 17 yılda muhtar kavramını öne çıkartan, muhtara değer veren, özlük haklarını güçlendiren ve bizzat Milleti Külliyede muhtarları ağırlayan bir yaklaşımımız var. Çok uzun yıllar ihmal edilen önemi, değeri ve bu noktada öne çıkmayan muhtarlarımızın hakikaten millete ulaşmada bu derece önemi var. Diyarbakır'da da bugün bu salonda bin 47 mahallenin halkın güveni ile ve oyu ile seçilmiş, onlar adına rekabete almış, onları temsil ederken de devletin onlara uzanan köprüsü olmuş siz değerli muhtarlarımız var. Bu salonda her yıl ve sizlerle her ilçe toplantısında sıklıkla belirtiyorum sizler bizim çalışma mesai hem arkadaşımızsınız hem de ekibimizin bir parçasısınız. Biz böyle değerlendiriyoruz. Bakanımız Süleyman Soylu bugün programımıza teşrif eden Bakan Yardımcımız Muhterem İnce başta olmak üzere bütün bakanlığımızın iradesi bu yöndedir. Bu doğrultuda ilk göreve başladığımız gün çok iyi hatırlıyorsunuz bütün muhtarlarımızın kamu hizmetlerinde ve kamu kurumlarında vatandaşın talebi doğrultusunda ilettiklerinin hemen sonuç alınması, kurum müdürlerimizin kendileri ile hiçbir şekilde programa bağlı kalmaksızın geldikleri zaman görüşmelerini yapmaları, ilettikleri talepleri bütün kurumlar arasında koordinasyonun sağlanarak vatandaşımıza iletilme noktasında dikkate alınması konusunda bir genelgemiz olmuştur. Devamında gerideki 2,5 yılda her ilçe toplantımızda ve her sosyal ve toplumsal buluşmamızda muhtarlarımızla başlayan ve muhtarlarımızla devam eden hem hizmet hem de bir gönül bağımız oluşmuştur."