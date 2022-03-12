ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

12.03.2022 12:17

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilik önünde il protokolü tarafından karşılanan İnce, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Erin ile makamında bir süre görüştü.

Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı İnce'ye Balıklıgöl tablosu hediye etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da bulundu.

ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
ŞANLIURFA - İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

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Muhterem İnce, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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