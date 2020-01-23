İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Sırbistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Sırbistan'da temaslarda bulundu

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'daki temasları kapsamında, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile görüştü, Sırbistan-Hırvatistan arasındaki Batrovci Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Sırbistan'da temaslarda bulundu, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'daki temasları kapsamında, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile görüştü, Sırbistan- Hırvatistan arasındaki Batrovci Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Stefanovic-İnce görüşmesine ilişkin Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede organize suç, yasa dışı göç ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

İnce, Stefanovic ile yaptığı görüşmenin ardından, geçen nisan ayında Türkiye'nin hibe ettiği ve tır dorseleri açılmadan yapılan ölçümle içinde insan olup olmadığının hızlı bir şekilde tespit edilebildiği taşınabilir karbondioksit ölçüm cihazlarının kullanıldığı Batrovci Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Sınırın yakınlarında bulunan Türk tır şoförleriyle de bir süre sohbet eden İnce, sınırlarda oluşan kuyruklardan ve düzensiz göçlerden duydukları rahatsızlığı dile getiren sürücülerin sorunlarını dinledi.

İnce ayrıca, Adasevci Göçmen Kampı'nı da ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Sırbistan Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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