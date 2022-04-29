İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi

29.04.2022 21:20

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkentte alınan trafik tedbirlerini helikopterle denetledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkentte alınan trafik tedbirlerini helikopterle denetledi.

İnce, Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile Konya, Eskişehir ve Samsun yollarındaki trafik denetimlerine katıldı.

İnce, denetimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak bugün itibarıyla bayram trafik tedbirleri planını başlattıklarını ve 9 Mayıs'a kadar bu tedbirlerin devam edeceğini belirtti.

Bu süreç içerisinde çok sıkı tedbirler alarak bayram trafiğinin akıcı bir şekilde yürütülmesini, vatandaşların huzur, güven ve sağlıklı şekilde bayramlarını geçirmelerini istediklerini aktaran İnce, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğimize bir genelge gönderildi. Bu genelge kapsamında çok sıkı tedbirlerin uygulamaya başladığını görmüş bulunuyoruz. Yaklaşık 208 bin 900 personelimiz bu bayram tatili süresince görev başında olacak ve bu tedbirlerin sahada uygulanmasını denetleyecekler. Vatandaşlarımıza rehberlik edecekler, bu konuda hatırlatmalarda bulunacaklar."

"Bayram sürecince bu tedbirlerin uygulanmasını sağlayacağız"

Denetimlerde görev alacak personelin trafikteki vatandaşları uyaracağını belirten İnce, şunları kaydetti:

"Bakanımız başta olmak üzere, Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri, bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve görevli tüm personelimizle beraber sahada bayram sürecince bu tedbirlerin uygulanmasını sağlayacağız. Bütün amacımız vatandaşımızın huzur içerisinde bayram geçirmesini sağlamak, trafik kazalarını en aza hatta sıfıra indirmek. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Emniyet ve jandarmadan sivil müfettişlerin de trafikte olacağını belirten İnce, bu kişilerin habersiz denetimler yapacağını bildirdi.

İnce, bu bayramdaki mottolarının "Bayramınız kemerli olsun" olduğunu dile getirerek, emniyet kemerinin önemine işaret ederek, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi

YORUMLAR
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Balıkesir-Çanakkale kara yolunda bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Balıkesir-Çanakkale kara yolunda bayram öncesi trafik denetimi yapıldı İstanbul'da berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu erken başladı İstanbul'da berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu erken başladı

Ramazan Bayramı, Muhterem İnce, Havacılık, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik tedbirlerini helikopterle denetledi - Son Dakika


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